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Україна повернула тіла 54 загиблих в Оленівці, триває ДНК-експертиза – Мінреінтеграції

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 233

 

Наразі рф продовжує утримувати у виправній колонії у селищі Оленівці на Донеччині українських військовополонених

Україна наразі повернула тіла 54 загиблих військових внаслідок вибуху в Оленівці, повідомляє Міністерство з питань реінтеграції окупованих територій. За повідомленням, тіла вдалося повернутися після складних переговорів і за посередництва Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

- Їх ідентифікація – одне з питань, яке обговорювалося на засіданні Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими під час зустрічі з рідними військовослужбовців. Родини хвилює, як швидко завершиться процес ідентифікації. Зараз все ще триває ДНК-експертиза, яка в цьому випадку вимагає багато часу, – заявляє відомство.

Мінреінтеграції цитує представника Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти Івана Ангеліна, який прокоментував тривалість ДНК-експертиз:

- Повернувши тіла загиблих героїв, ми передаємо їх на судово-медичну експертизу до профільних закладів. Далі слідчий повідомляє відомості про загиблих безпосередньо родичам. Довга тривалість ДНК-експертизи пов’язана з розслідуванням інших аспектів злочину в Оленівці.

У ніч на 29 липня 2022 року один із бараків виправної колонії в окупованому рф селищі Оленівці на Донеччині був зруйнований. Загинули щонайменше 50 українських військовополонених, яких там утримувала росія.

Як стверджує українська влада, росія організувала масове вбивство українських полонених, щоб звинуватити і дискредитувати українські сили (зокрема, щоб зашкодити постачанню ефективної зброї в Україну). За даними генерального прокурора України, попередньою причиною вибуху в будівлі могла бути термобарична зброя. Водночас у міноборони росії заявили, що по тюрмі ракетами HIMARS, нібито, вдарили українські військові.

Наразі рф продовжує утримувати у виправній колонії у селищі Оленівці на Донеччині українських військовополонених.

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Автор: Альона Душенко
Теги: Оленівка полон військовополонені загиблі тіло
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