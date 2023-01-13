Україна повернула тіла 54 загиблих в Оленівці, триває ДНК-експертиза – Мінреінтеграції

Наразі рф продовжує утримувати у виправній колонії у селищі Оленівці на Донеччині українських військовополонених
Україна наразі повернула тіла 54 загиблих військових внаслідок вибуху в Оленівці, повідомляє Міністерство з питань реінтеграції окупованих територій. За повідомленням, тіла вдалося повернутися після складних переговорів і за посередництва Міжнародного Комітету Червоного Хреста.
Мінреінтеграції цитує представника Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти Івана Ангеліна, який прокоментував тривалість ДНК-експертиз:
У ніч на 29 липня 2022 року один із бараків виправної колонії в окупованому рф селищі Оленівці на Донеччині був зруйнований. Загинули щонайменше 50 українських військовополонених, яких там утримувала росія.
Як стверджує українська влада, росія організувала масове вбивство українських полонених, щоб звинуватити і дискредитувати українські сили (зокрема, щоб зашкодити постачанню ефективної зброї в Україну). За даними генерального прокурора України, попередньою причиною вибуху в будівлі могла бути термобарична зброя. Водночас у міноборони росії заявили, що по тюрмі ракетами HIMARS, нібито, вдарили українські військові.
Наразі рф продовжує утримувати у виправній колонії у селищі Оленівці на Донеччині українських військовополонених.
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№ 52 від 29 грудня 2022Читати номер