50 кременчужан вчора вакцинувалися від COVID-19

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12 січня у Кременчуці від COVID-19 вакцинувалися 50 осіб. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

За день щеплення отримали:

1 доза – 6;

2 доза – 5;

1 бустерна доза – 27;

2 бустерна доза – 12.

Кременчуцькі медики запрошують проводити щеплення вакцинами Pfizer і CoronaVac з 9.00 до 18.00 у центрі вакцинації в приміщенні колишньої поліклініки №4 (просп. Лесі Українки, 80), а також з 8.00 до 17.00 у пунктах вакцинації в амбулаторіях ЗП-СМ за адресами:

вул. Лікаря Парнети, 2;

вул. Київська, 14;

квартал 278, буд. 13Б;

вул. Володимира Великого, 62;

просп. Лесі Українки, 15/8;

вул. Олексія Древаля, 101;

вул. Лікаря Бончука, 9;

вул. Івана Мазепи, 26.

Тут можна почитати про те, чи існують вакцини, що захищають водночас від грипу та COVID-19.