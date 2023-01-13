П'яні водії, пожежа та підгорання їжі: що сталося у Кременчуцькому районі за минулу добу

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 213

Минула доба у Кременчуцькому районі пройшла досить спокійно. Загалом рятувальники ДСНС 6 разів виїжджали на виклики. Про це повідомили у Кременчуцькій районній військовій адміністрації з посиланням на оперативну інформацію від Кременчуцького районного управління ДСНС.

Вчора, 12 січня, у селі Чечелевому Кременчуцького району горіла суха рослинність, згоріло 0,5 га. Пожежу ліквідувала 15-а державна пожежно-рятувальна частина.

12 січня у Кременчуці рятувальники двічі виїжджали на виклики до жінок, які потребували медичної допомоги та не могли самостійно відчинити двері.

Також вчора у селі Рокитному сталося коротке замикання без послідуючого горіння. На виклик залучилася 14-а державна пожежно-рятувальна частина.

Ще тричі вогнеборці ДСНС виїжджали на виклики про підгорання їжі у Кременчуці та у Кам'яних потоках.

За повідомленням Кременчуцького районного управління поліції, протягом минулої доби громадяни 5 разів викликали патрульну поліцію для приборкання осіб, які перебували у нетверезому стані.

Одну особу затримали за статтею 309 ККУ (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту).

На трьох водіїв у стані алкогольного сп’яніння склали адмінпротоколи за статтею 130 КУпАП (Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції).

До речі, за минулу добу в Кременчуцькому районі не зареєстрували жодного випадку домашнього насильства.