П'яні водії, пожежа та підгорання їжі: що сталося у Кременчуцькому районі за минулу добу

Минула доба у Кременчуцькому районі пройшла досить спокійно. Загалом рятувальники ДСНС 6 разів виїжджали на виклики. Про це повідомили у Кременчуцькій районній військовій адміністрації з посиланням на оперативну інформацію від Кременчуцького районного управління ДСНС.
Вчора, 12 січня, у селі Чечелевому Кременчуцького району горіла суха рослинність, згоріло 0,5 га. Пожежу ліквідувала 15-а державна пожежно-рятувальна частина.
12 січня у Кременчуці рятувальники двічі виїжджали на виклики до жінок, які потребували медичної допомоги та не могли самостійно відчинити двері.
Також вчора у селі Рокитному сталося коротке замикання без послідуючого горіння. На виклик залучилася 14-а державна пожежно-рятувальна частина.
Ще тричі вогнеборці ДСНС виїжджали на виклики про підгорання їжі у Кременчуці та у Кам'яних потоках.
За повідомленням Кременчуцького районного управління поліції, протягом минулої доби громадяни 5 разів викликали патрульну поліцію для приборкання осіб, які перебували у нетверезому стані.
Одну особу затримали за статтею 309 ККУ (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту).
На трьох водіїв у стані алкогольного сп’яніння склали адмінпротоколи за статтею 130 КУпАП (Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції).
До речі, за минулу добу в Кременчуцькому районі не зареєстрували жодного випадку домашнього насильства.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 52 від 29 грудня 2022Читати номер