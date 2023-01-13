Курс валют на 13 січня у касах банків та в обмінних пунктах Кременчука

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У п’ятницю, 13-го січня, курс долара США, євро та польського злотого у більшості банків та в обмінних пунктах Кременчука подорожчав, а в інших залишився на рівні минулої доби. Тож курс національної валюти трохи знизився.

У Кременчуці в касах банків долар США сьогодні купують по 39,70 – 40,30 грн (вчора максимальний курс купівлі долара сягав 40,40), а продають по 40,00 – 41,10 грн (вчора максимальний курс продажу долара був на рівні 41,00 грн). Втім, знайти долар у вільному продажу, так само як і вчора, можна не в усіх банках. Зазвичай лише там, де курс продажу найвищий.

Щодо курсу євро , то в банках Кременчука його купують по 40,70 – 42,60 грн (вчора максимальний курс купівлі євро сягав 42,40), а продають по 42,50 – 44,50 грн (вчора максимальний курс продажу євро був на рівні 43,50 грн). Ситуація з наявності євро для його купівлі у банках Кременчука така ж сама, як і з доларом – у банках з вигідним курсом євро у продажу зазвичай немає.

Польський злотий в банках Кременчука купують по 7,70 – 9,00 грн, а продають по 8,70 – 9,30 грн. Вчора злотий у банках купували та продавали по такому ж курсу. Варто зазначити, що з готівковим злотим у Кременчуці працює лише декілька банків, і він так само є не в усіх їх відділеннях.

В обмінних пунктах фінансових компаній долар сьогодні купують за 40,20 – 40,45 грн (вчора купували по 40,40), а продають за 40,65 – 43,00 грн (вчора продавали по 40,60).

Євро купують за 42,30 – 42,80 грн (вчора купували по 42,65), а продають за 43,10 – 44,50 грн (вчора продавали по 42,85).

Польський злотий купують за 8,70 – 8,95 грн, а продають за 9,10 - 9,60 грн.

Курс валют НБУ на 13.01.2023 року: