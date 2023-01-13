У Полтаві автомобіль збив велосипедиста

Вчора, 12 січня, близько 18.30 у Полтаві, на вулиці Сінній, сталася ДТП. Про це повідомляє ГУ Національної поліції у Полтавській області.
Автомобіль Linkoln MKZ, яким керувала 30-річна полтавка збила 63-річного місцевого чоловіка на велосипеді.
Унаслідок ДТП велосипедист отримав тілесні ушкодження, через які його госпіталізували до реанімації.
За даним фактом поліція розпочала кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середнього ступеня тяжкості тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України.
Наразі слідство встановлює причини та обставини ДТП.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 52 від 29 грудня 2022Читати номер