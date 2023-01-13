У Полтаві автомобіль збив велосипедиста

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Вчора, 12 січня, близько 18.30 у Полтаві, на вулиці Сінній, сталася ДТП. Про це повідомляє ГУ Національної поліції у Полтавській області.

Автомобіль Linkoln MKZ, яким керувала 30-річна полтавка збила 63-річного місцевого чоловіка на велосипеді.

Унаслідок ДТП велосипедист отримав тілесні ушкодження, через які його госпіталізували до реанімації.

За даним фактом поліція розпочала кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середнього ступеня тяжкості тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України.

Наразі слідство встановлює причини та обставини ДТП.