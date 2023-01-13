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Кременчук, Спорт, Кременчук

Хокеїсти «Кременчука» завоювали «бронзові» нагороди, програвши лише одну гру

Сьогодні, 12:05 Переглядів: 144

 

Турнір був настільки запеклим, що важко було визначити переможців 

Дві хокейні команди «Кременчука» взяли участь у Новорічному турнірі серед дітей 2010 року народження. «Кременчук» представили вихованці Олександра Селютіна «Кременчук» 2010 та вихованці Валерія Клюшнєва «Кременчук» 2011.

Турнір проходив протягом двох днів, і, дякуючи ЗСУ, була лише одна повітряна тривога. Участь у змаганнях взяли 5 команд: дві кременчуцькі команди КДЮСШ «Авангард» ХК «Кременчук», київський «Сокіл», «Крижинка» та «Шершні».

Запекла боротьба точилася між усіма командами, де лише 1-2 шайби вирішували долю матчу.

«Кременчук» 2010, на жаль, посів останнє місце, програв останню гру «Крижинці».

А «Кременчук» 2011 програв лише одну гру та посів третє місце серед старших та більш досвідчених суперників.

- Наша команда була найменшою – 2011 року народження. Боротьба була дуже запеклою. У матчі з «Соколом» ми на останніх секундах закинули вирішальну шайбу й виграли – 3:2. Ми програли лише одну гру «Шершням», усі інші виграли. Вийшло так, що «Сокіл», «Шершні» та ми завоювали однакову кількість очок. За різницею забитих та пропущених шайб «Сокіл» вийшов на 1 місце. Оскільки в регламенті не було прописано, як визначити кращу команду, якщо однакова різниця забитих і пропущених. Так як «Шершні» - господарі турніру, вони посіли 2 місце, а ми 3. Наступного разу внесуть зміни до регламенту. Адже ніхто не сподівався, що боротьба буде настільки запеклою, - розповів тренер Віталій Клюшнєв.

Тренер відзначив, що турнір був дуже хороший, а команди грали на гарному рівні.

- Хлопці отримали багато емоцій та багато задоволення, - зауважив тренер.

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Автор: Альона Душенко
Теги: хокей ХК Кременчук
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