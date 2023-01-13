Сьогодні п'ятниця, 13: у Кременчуцькій РВА та в ДСНС у забобони не вірять

Тринадцяте число місяця, яке припадає на п’ятницю, вважається у багатьох культурах нещасливим днем і є одним з найпоширеніших забобонів. Цій даті присвячено кілька фільмів-жахів.
Наприкінці ранкового брифінгу в Кременчуцькій РВА журналісти поцікавилися у заступника начальника районної військової адміністрації Артема Даценка та заступника керівника Кременчуцького районного управління ДСНС Дмитра Вітка щодо їх відношення до п’ятниці, 13.
А заступник начальника Кременчуцької РВА Артем Даценко свою відповідь почав з того, що він народився 13 квітня 1979 року, і це була п’ятниця.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 52 від 29 грудня 2022Читати номер