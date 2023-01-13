Сьогодні п'ятниця, 13: у Кременчуцькій РВА та в ДСНС у забобони не вірять

Сьогодні, 12:32 Переглядів: 79

А чи вірите ви у п'ятницю, 13 та інші забобони

Тринадцяте число місяця, яке припадає на п’ятницю, вважається у багатьох культурах нещасливим днем і є одним з найпоширеніших забобонів. Цій даті присвячено кілька фільмів-жахів.

Наприкінці ранкового брифінгу в Кременчуцькій РВА журналісти поцікавилися у заступника начальника районної військової адміністрації Артема Даценка та заступника керівника Кременчуцького районного управління ДСНС Дмитра Вітка щодо їх відношення до п’ятниці, 13.

- Досвід моєї роботи показує, що п’ятниця, 13 жодним чином не пов’язана зі збільшенням надзвичайних подій. Їх кількість зазвичай збільшується під час свят, коли люди розслабляються, втрачають обережність та дозволяють собі зайве. Саме тоді зростає кількість викликів пожежників і рятувальників, і в ці дні ми переходимо на посилений режим чергування. Тож у забобони я не вірю, - пояснив Дмитро Вітко.

А заступник начальника Кременчуцької РВА Артем Даценко свою відповідь почав з того, що він народився 13 квітня 1979 року, і це була п’ятниця.

- Можливо саме тому я не вірю у жодні забобони: ані у пятницю, 13, ані у чорних котів… До речі, котів я дуже люблю, - зазначив Артем Даценко.