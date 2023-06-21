Валютна стабільність: де в Кременчуці 21 червня можна вигідно обміняти долари, євро та злоті

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 154

На готівковому ринку курс валюти майже не змінився

У середу, 21 червня, Національний банк України трішки підвищив офіційні курси валю у порівнянні з вчорашнім днем: євро – на 2 копійки та злотого - на 3 копійки. Офіційний курс долара США залишається незмінним з 21 липня 2022 року.

Курс готівкової валюти на це майже не відреагував – вартість валюти у касах деяких банків та обмінних пунктів змінилася не більше ніж на 1 – 5 копійок. Сьогодні валюту у Кременчуці можна обміняти:

Долар США

купують — по 36,50-36,90 грн,

продають — по 37,25-37,70 грн.

Найвигідніший курс здачі — у Полтава-Банку та Правекс Банку (36,90 грн за 1 $).

Найвигідніший курс купівлі — у ПриватБанку (37,25 грн за 1 $).

Євро

купують — по 39,75-40,70 грн,

продають — по 40,75-41,50 грн.

Найвигідніший курс здачі — в банку Південний (40,70 грн).

Найвигідніший курс купівлі — у ПриватБанку (40,75 грн).

Злотий

купують — по 8,42-8,90 грн,

продають — по 9,09-9,25 грн.

Найвигідніше курс здачі — у Креді Агріколь Банку (8,90 грн).

Найвигідніший курс купівлі — у Полтава-Банку (9,09 грн).

Варто зазначити, що з готівковим злотим у Кременчуці працює лише декілька банків.

Де найвигідніший курс?

Окрім банківських установ, валюту в Кременчуці можна продати чи купити у касах обмінних пунктів.

Зазвичай, курс валюти, як у банках, так і в обмінних пунктах змінюється протягом дня. А тому дізнатися актуальний курс на зараз та забронювати потрібну суму валюти можна за номерами телефонів

+380987080768, +380953009208.

Через те, що курс постійно коливається, діє послуга фіксації курсу під час бронювання.

Крім того, в обмінному пункті можна продати чи придбати валюту по оптовому курсу, який більш вигідний для клієнтів. Він діє від 500 $ або в еквіваленті, якщо мова іде про іншу валюту.

В обміннику, крім вигідного обміну можна отримати додаткові послуги. Наприклад, за невелику комісію обміняти зношені купюри на нові, чи замовити послугу перевірки наявних у вас купюр, щоб не було сумнівів у їх справжності!

КУРСИ АКТУАЛЬНІ

Для підписників Телеграм-каналу діють оптові, а також спеціальні пропозиції для вигідного обміну:

Курс валют НБУ на 21.06.2023 року: