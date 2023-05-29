Держава проводить велику ремонтну кампанію обʼєктів енергосистеми

В Україні стартувала велика ремонтна кампанія енергетичних обʼєктів генерації, ліній електропередачі та розподільчих мереж. Усе проходить без відключень, у такий спосіб, щоб цього не відчували побутові споживачі.

Жодна енергосистема у світі не зазнавала таких руйнувань. Росіяни випустили по вітчизняній енергетичній інфраструктурі майже 1000 ракет. Найбільше постраждала теплова генерація, де руйнування сягають близько 80%.

Про це минулого тижня заявив голова Полтавської обласної організації партії «Слуга Народу», народний депутат Олексій Устенко під час круглого столу в Полтаві, який проводив аналітичний центр «Об’єднана Україна» на тему: «Модернізація тарифів на електроенергію для населення – вимушена, справедлива чи запізніла?».

«Завдяки героїзму й мужності наших енергетиків ми змогли впевнено пройти минулу зиму. Найімовірніше, наступний опалювальний сезон буде таким же важким. Треба врахувати досвід, проаналізувати всі можливі ризики й запровадити варіанти для стабільної роботи енергосистеми. Розуміємо, що це потребує значних капіталовкладень. Зараз важливо всім гілкам влади об'єднати зусилля», – зазначив Олексій Устенко.

Учасниками круглого столу стали політичний аналітик, кандидат філософських наук Валентин Гладких, експерт-міжнародник Дмитро Левусь, економіст Олексій Кущ, юрист, фінансист, кандидат політичних наук Олексій Буряченко, представники обласної влади, парламентарі, депутати місцевих рад від «Слуги Народу» та підприємці. Під час заходу обговорили стан української енергетичної системи, можливості для зниження аварійності, перехід на відновлювальні джерела енергії.

Заступник начальника Полтавської ОВА Олексій Бруслик підкреслив, що минулого року перед державою стояв безпрецедентний виклик за всю історію – пройти опалювальний сезон в умовах повномасштабної війни.

«Енергетики свідомо залишалися на своїх місцях і працювали. Це справжні герої, які забезпечили міцний тил для фронту. Паралельно держава та міжнародні партнери аналізували ситуацію і терміново ухвалювали рішення. Виклики були не просто серйозні – без права на помилку. І вже зараз, маючи досвід, ми готуємося до наступної зими й готуємося до різних сценаріїв. Серед пріоритетів – підтримка виробничого сектору, продовольча безпека, і, звісно, капітальний ремонт й модернізація об’єктів енергетики, адже після таких значних ушкоджень має бути їхнє повноцінне відновлення», – розповів Олексій Бруслик.

Заступник голови Полтавської обласної ради, депутат від «СН» Олександр Лемешко подякував міжнародним партнерам за допомогу підприємствам тепло- та водопостачання, а також наголосив на важливості енергетичної децентралізації: «Я переконаний, що ми маємо звернути увагу на використання громадами високоефективних когенераційних установок, що дасть змогу знизити ризики для енергетичної безпеки».

За словами виконавчого директора Асоціації органів місцевого самоврядування «Міжнародна асоціація малих громад» Олексія Буряченка, українську промисловість треба не тільки відновлювати, а й розвивати потужності. Наразі проблема є не лише з генерацією електроенергії, але і з мережами – все це потребує значного фінансування.

«43% магістральних мереж пошкоджені або зруйновані. Уражені 24 об’єкти генерації – ТЕС, ТЕЦ, ГЕС. Їхнє капітальне відновлення потребує коштів. Росія неминуче відшкодує всі завданні збитки, але це станеться після нашої перемоги. Наразі ж варто виходити з реалій і модернізувати тарифи, адже самі підприємства не зможуть винести фінансовий тягар», – пояснив Олексій Буряченко

Експерти зазначають, що при модернізації тарифної політики варто припинити «субсидіювати» платоспроможне населення. Це 10% споживачів, які використовують велику кількість енергії, понад 5000 кВт-год на рік, але фактично користуються соціальними тарифами.

Також необхідно створити національний фонд енергетичних проєктів, що поповнюватиметься від прибутків державних енергетичних компаній. Водночас експерт аналітичного центру Валентин Гладких підкреслив, що кошти цього фонду варто направити на виплату «енергетичних субсидій» пенсіонерам, людям з інвалідністю, багатодітним сім’ям.

Олексій Устенко резюмував, що тільки в тісній співпраці держави, парламенту, місцевого самоврядування Україна зможе не тільки успішно пройти наступний опалювальний сезон, а й модернізувати енергетичний сектор.