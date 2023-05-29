У гуртожитку на Троїцькій відремонтують ліфт за 0,6 млн гривень

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У приміщенні на вул. Троїцькій, 71/73 планують відремонтувати ліфт (поточний ремонт вузлів та деталей). На ці цілі зі стабілізаційного фонду Кременчуцької громади виділили 601, 9 тис. гривень. Рішення виконкому про виділення коштів погодили депутати Кременчуцької міськради на сесії 26 травня.

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Нагадаємо, у листопаді минулого року Кременчуцька міська рада прийняла з державної до комунальної власності будинок квартирного типу (гуртожитку) загальною площею 5,5 тис. кв. метрів на вул. Троїцькій, буд. 71/73. Раніше він належав АТ «Укртранснафта». У ньому планують віддати житлові площі під квартири внутрішньо переміщеним особам, під соціальне житло та під службові квартири.

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