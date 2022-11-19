Кременчук прийняв на баланс гуртожиток «Укртранснафти» з зобов'язанням використовувати його за призначенням

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Відомо, що раніше у ньому планували розміщувати переселенців та службові квартири

Кременчуцька міська рада на сесії 18 листопада внесла зміни до прийнтого у березні рішення щодо згоди на безоплатне прийняття з державної до комунальної власності будинку квартирного типу (гуртожитку) загальною площею 5,5 тис. кв. метрів по вул. Троїцькій, буд. 71/73.

Відповідно до нього вже прийняту будівлю, що належала АТ «Укртранснафта», місто зобов'язалося використовувати вказану будівлю за цільовим призначенням.

Відомо, що у будівлі є багато вільного місця, вона - у нормальному стані. Раніше у мерії повідомляли про наміри віддати житлові площі під квартири внутрішньо переміщеним особам, під соціальне житло, під службові квартири.



