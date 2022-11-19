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ХК «Кременчук» з поразки стартував у Континентальному кубку

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 138

 

Кременчуцька команда першою забил в матчі

Вчора, 18 листопада, український представник на євроарені з поразки розпочав свій шлях у Континентальному кубку. «Кременчук» першим відзначився шайбою, але лідер чемпіонату Польщі перехопив ініціативу та не дозволив команді Олександра Савицького здобути історичну першу перемогу в єврокубках.

«Унія» (Освенцим, Польща) – «Кременчук» (Україна) – 4:2 (0:1, 1:0, 3:1)

Шайби: 0:1 – Середницький (Німенко), 13:16. 1:1 – Дзюбинський (Падакін, Ахопелто, – більш.), 39:28. 2:1 – Дзюбинський (Падакін, Єрофеєв), 41:09. 3:1 – Ванат, 47:56. 3:2 – Лялька (Матусевич), 54:25. 4:2 – да Коста (Цихи, – більш.), 59:24.

 35:48 Сібілевич не реалізував штрафний кидок.

«Унія»: Ліндскуг; Граборенко – Пангелов-Юлдашев, Єрофеєв – Д’юков, Якобсонс – Безушка, П.Новорита – М.Новорита; Цихи – Тедді да Коста – А.Щехура, Дзюбинський – Ахопелто – Падакін, Кржем’ян – Шолтиш – С.Ковалувка, Лааксо – Прусак – Ванат. Тренер – Нік Зупанчіч.

«Кременчук»: Захарченко (59:45); Матусевич – Гребеник, Ратушний – Кругляков, Максименко – Варава, Ігнатенко; Лялька – Кривошапкін – Сенік, Середницький – Целегородцев – С.Тимченко, Геворкян – Німенко – Брага, Сібілевич – Андрющенко – Т.Савицький. Тренер – Олександр Савицький.

Арбітри – Я.Фуре (Франція), М.Зак (Словаччина).

Кидки: 38 (8+20+10) – 18 (10+1+7).

Штраф: 13 – 17.

18 листопада. Нітра. Арена «Тіпспорт». 545 глядачів.

Віце-чемпіон України «Кременчук», посилений четвіркою гравців «Дніпра» та «соколом» Дмитром Німенком, першим показав серйозність своїх намірів і відкрив рахунок у матчі: Богдан Середницький з передачі саме Німенка закинув першу єврокубкову шайбу українського клубу в сезоні-2022/ 23. 0:1.

Треба сказати, що перший період підопічні Олександра Савицького зіграли дуже зібрано, суворо (без вилучень) та в хорошому темпі, що стало неприємним сюрпризом для «Унії». Лише після перерви лідер чемпіонату Польщі «ввімкнув» ноги і заграв швидше, що призвело до низки вилучень у «кременчужан» (п’ять двохвилинних штрафів за період). Зрештою, саме після вилучення наших хокеїстів Крістіан Дзюбинський і відновив рівновагу у рахунку, переправивши шайбу в сітку з п’ятачка з 28-го кидка по воротах Едуарда Захарченка – 1:1.

І хоча «Унія» переграла «Кременчук» за моментами та кидками у другій 20-хвилинці (20:1), саме клуб із Полтавської області мав «жирний» момент для взяття воріт, проте Давид Сибілевич не зміг реалізувати буліт, який заробив для команди Віталій Лялька…

 

Нічийний результат після 40 хвилин залишав «Кременчуку» непогані перспективи на позитивний результат, але всі карти сплутав той же Дзюбинський, який забив швидкий гол «з роздягальні» і дещо збентежив український колектив. Третя шайба Даріуша Ваната після виграного вкидання з близької відстані, здавалося, зняла багато питань щодо переможця, але наприкінці гол Віталія Ляльки з незручної руки знову повернув інтригу – 3:2… На жаль, штурму як такого не вийшло, адже все зіпсувало непотрібне вилучення Євгена Ратушного за дві з половиною хвилини до кінця періоду, яке дозволило “Унії” забити та уникнути нервової кінцівки зустрічі – 4:2.

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Автор: Альона Душенко
Теги: хокей ХК Кременчук Континентальний кубок
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