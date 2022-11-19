На Полтавщині група осіб вибивала у чоловіка фіктивний борг

Сьогодні, 09:07 Переглядів: 193

СБУ викрила на Полтавщині учасників злочинного угрупування, яке залякувало місцевого мешканця та «вибивало» неіснуючий борг

Під час спецоперації Служба безпеки України нейтралізувала злочинне угрупування, яке залякувало місцевого мешканця Полтавщини та «вибивало» неіснуючий борг.

За даними слідства, троє громадян України безпідставно «звинувачували» місцевого мешканця у нібито зневажливому ставленні до них і змушували виплачувати компенсацію.

Зокрема, задокументовано, що зловмисники у такий спосіб хотіли «вибити» близько 7000 доларів зі свого знайомого. Вони застосовували погрози та фізичне насильство, у результаті чого потерпілий потрапив до реанімації.

За місцями проживання фігурантів було проведено обшуки і знайдено зареєстровану мисливську зброю, пістолети, ножі та засоби стільникового зв’язку із доказами протиправної діяльності.

Наразі 3 фігурантам оголошено про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України – вимагання, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, або вчинене організованою групою чи в умовах воєнного або надзвичайного стану, або поєднане із заподіянням тяжкого тілесного ушкодження.

Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів підозрюваним, їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Заходи із викриття і документування протиправної діяльності проводили співробітники УСБУ в Полтавській області спільно зі слідчими Нацполу в Полтавській області під процесуальним керівництвом Лубенської окружної прокуратури.