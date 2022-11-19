У понеділок Кременчук попрощається з воїном Володимиром Бутником

Сьогодні, 08:07 Переглядів: 361

12 листопада загинув воїн з Кременчука Бутник Володимир Маркович. Володимир був солдатом, стрільцем 2 відділення 2 патрульного взводу 5 патрульної роти стрілецького батальйону із конвоювання, екстрадиції, охорони підсудних та охорони громадського порядку та призваний на військову службу по мобілізації 26.02.2022.

Загинув під час безпосередньої участі у заходах необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України.

Залишилась донька та мати.

Співчуття рідним та близьким!

Поховання Володимира Бутника відбудеться 21 листопада, а саме: