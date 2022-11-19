У понеділок Кременчук попрощається з воїном Володимиром Бутником

12 листопада загинув воїн з Кременчука Бутник Володимир Маркович. Володимир був солдатом, стрільцем 2 відділення 2 патрульного взводу 5 патрульної роти стрілецького батальйону із конвоювання, екстрадиції, охорони підсудних та охорони громадського порядку та призваний на військову службу по мобілізації 26.02.2022.
Загинув під час безпосередньої участі у заходах необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України.
Залишилась донька та мати.
Співчуття рідним та близьким!
Поховання Володимира Бутника відбудеться 21 листопада, а саме:
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№ 45 від 10 листопада 2022Читати номер