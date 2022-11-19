Від дощу з теплом до холоду зі снігом: на вихідних погода буде нестабільною

Сьогодні, 07:05 Переглядів: 7

На вихідних погода у Кременчуці буде нестабільною – від дощу з теплом до холоду зі снігом. Дороги скує ожеледиця. Синоптики прогнозують вітер східний з переходом на західний, пориви 15-20 м/с (1 рівень небезпечності – жовтий).

За інформацією Gismeteo, у першій половині дня у суботу, 19 листопада, дощитиме й потепліє до +10°С. Та вже після обіду опади вщухнуть, а температура почне опускатися. У неділю, 20 листопада, місто знову накриє дощем, який ввечері переросте у мокрий сніг. У неділю стовпчики термометрів більше +3°С не покажуть.

Sinoptik обіцяє, що у суботу зранку Кременчук заллє дощем, який йтиме ще з ночі, далі – без опадів. У неділю вдень місто замете снігом, а ввечері на зміну йому прийде злива. Якщо у суботу вдень температура сягне +11°С градусів, то у неділю впаде до -1...+1°С.

А от Ventusky обіцяє холодний вікенд. Вранці у суботу – зливу та вітер до 25 км/год, вдень у неділю – сніг. У суботу повітря прогріється до позначки +5°С, а у неділю – до +1°С.