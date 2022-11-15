20 листопада кременчужанам розкажуть про зупинку кровотечі

20 листопада відбудеться тренінг з домедичної допомоги, який проводить волонтер Роман Бутрімов. Захід розпочнеться об 11.00 і триватиме 2 години.

Тема: Зупинка кровотеч

Теорія та практичне відпрацювання. Розглянемо алгоритми дій.

Тренінг волонтерський, кількість місць обмежена.

Із собою мати: 2 пари гумових рукавичок, косинка або шарф, столова ложка, нотатник та ручка.

— Місце оголошу лише учасникам після запису. Та додам, що приміщення розташоване в центрі міста. Знаходиться на цокольному поверсі та має кілька входів/виходів. Інформацію надам за 2 години до початку тренінгу лише учасникам. Буде теоретична та практична частини. Обов’язково узяти — пару чистих шкарпеток! Будемо працювати у спортивному дитячому залі. Обов’язково попередній запис. Хто має час та бажання опанувати нові знання — пишете мені у Viber про це і додаєте Прізвище, Ім‘я та номер телефону. Не дзвонити!!! Я не відповім

т. 097-716-47-85 - зауважив Роман Бутрімов.