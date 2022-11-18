У Кременчуці винайшли кошти на облаштування укриття в музичній школі

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 116

Виділять 40 тис. гривень

У Кременчуцькій дитячій музичній школі № 1 планують зробити поточний ремонт споруди цивільного захисту (укриття). Рішення виконкому про перерозподіл бюджетних асигнувань 18 листопада затвердила сесія Кременчуцької міської ради. Для цього з бюджету після перерозподілу коштів винайшли 40 тис. гривень. У рішенні зазначено, що поточний ремонт необхідний для організації змішаної форми навчання у 2022-2023 навчальному році. Викладач може прийти додому до учня чи учень – до викладача: як працюватимуть музичні школи Кременчука



Автор: Олеся Данилова

Поділитись новиною



