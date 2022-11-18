У Кременчуці винайшли кошти на облаштування укриття в музичній школі

У Кременчуцькій дитячій музичній школі № 1 планують зробити поточний ремонт споруди цивільного захисту (укриття). Рішення виконкому про перерозподіл бюджетних асигнувань 18 листопада затвердила сесія Кременчуцької міської ради.
Для цього з бюджету після перерозподілу коштів винайшли 40 тис. гривень.
У рішенні зазначено, що поточний ремонт необхідний для організації змішаної форми навчання у 2022-2023 навчальному році.
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№ 45 від 10 листопада 2022Читати номер