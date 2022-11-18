Наскільки зросли ціни у Кременчуцькому районі за минулий тиждень

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Ціни в торговельних закладах Кременчуцького району хоч і зростають, що обумовлено інфляцією через складну економічну ситуацію, пов’язану з війною, втім необґрунтованого завищення цін на соціально значущі товари за минулий тиждень не виявлено. Працівники відділу захисту споживачів та контролю за регульованими цінами Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби проводили щоденний моніторинг цін на соціально значущі товари у торговельних закладах.

Про це повідомляють в Кременчуцькій районній військовій адміністрації.

Протягом минулого тижні моніторинг цін проводили у магазинах найбільших торгівельних мереж – «Маркетопт», «Оптовичок», «АТБ», «Фоззі» та «Ілона». Він показав, що рівень цін на соціально значущі товари у Кременчуцькому районі відповідає середньообласному.

У відділі захисту споживачів також відреагували на 2 звернення, які стосуються торгівлі контрафактними тютюновими виробами та надання неякісних послуг інтернету.

Нагадаємо, на початку жовтня на брифінгу в Кременчуцькій РВА новопризначений начальник Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби Володимир Барчук надав номер телефону, за яким у робочий час можна повідомляти про порушення справ споживачів фахівцям Відділу захисту споживачів Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби – 050 726 8962.

У Держпродспоживслужбі також повідомили телефон, за яким можна поскаржитись на завищені ціни.



