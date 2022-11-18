У Горішніх Плавнів не вимикають вуличне освітлення – Кременчуцька РВА звинувачує мера

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 497

На території Полтавської області заборонили використання святкової ілюмінації. Таке рішення вчора ухвалила Рада оборони області. Ще раніше було ухвалене рішення щодо вимкнення вуличного освітлення та використання електроенергії в рекламних цілях. Все це задля економії електроенергії, що є вкрай нагальним питанням для України. Проте, не всі керівники територіальних громад поставилися з розумінням до виконання ухвалених рішень.

Про це на ранковому брифінгу розповів начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

— Є загальні правила для всіх. А виходить так, що одні їх виконують, а інші — ігнорують. У Кременчуку вуличне освітлення відсутнє, а у Горішніх Плавнях його не вимикають . Ми зробили зауваження меру, але, вчора там був — світло все одно горить. Це приклад того, як не можна ставитись до виконання прийнятих державними органами рішень. Та й треба поважати своїх колег. Я закликаю негайно виконати рішення і прошу вкрай відповідально ставитися до питань економії електроенергії, — заявив Олег Лєднік.

Він пообіцяв сьогодні ввечері поїхати до Горішніх Плавнів та особисто перевірити виконання рішення Ради оборони Полтавської області.





