У Горішніх Плавнів не вимикають вуличне освітлення – Кременчуцька РВА звинувачує мера

На території Полтавської області заборонили використання святкової ілюмінації. Таке рішення вчора ухвалила Рада оборони області. Ще раніше було ухвалене рішення щодо вимкнення вуличного освітлення та використання електроенергії в рекламних цілях. Все це задля економії електроенергії, що є вкрай нагальним питанням для України. Проте, не всі керівники територіальних громад поставилися з розумінням до виконання ухвалених рішень.
Про це на ранковому брифінгу розповів начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.
Він пообіцяв сьогодні ввечері поїхати до Горішніх Плавнів та особисто перевірити виконання рішення Ради оборони Полтавської області.
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№ 45 від 10 листопада 2022Читати номер