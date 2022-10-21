У Горішніх Плавнях працює вуличне освітлення — у мерії пояснили чому

В Офісі Президента та Полтавській ОВА закликали економити електроенергію та обмежити використання вуличного освітлення. Проте у Горішніх Плавнях продовжували освітлювати вулиці, хоча з незначним зменшенням кількості ламп. Відповідні фото до редакції Телеграфа надіслав читач.
На сайті Горішньоплавнівської міської ради надали пояснення, що вони здійснюють розумну економію електроенергії шляхом регулювання потужності вуличного освітлення. Цей мінімум освітлення дозволить економити електроенергію та забезпечити безпеку мешканців.
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№ 41 від 13 жовтня 2022Читати номер