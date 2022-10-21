У Горішніх Плавнях працює вуличне освітлення — у мерії пояснили чому

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 644

В Офісі Президента та Полтавській ОВА закликали економити електроенергію та обмежити використання вуличного освітлення. Проте у Горішніх Плавнях продовжували освітлювати вулиці, хоча з незначним зменшенням кількості ламп. Відповідні фото до редакції Телеграфа надіслав читач.

На сайті Горішньоплавнівської міської ради надали пояснення, що вони здійснюють розумну економію електроенергії шляхом регулювання потужності вуличного освітлення. Цей мінімум освітлення дозволить економити електроенергію та забезпечити безпеку мешканців.

— Протягом останніх років у рамках програми енергозбереження замінені всі старі лампи вуличного освітлення міста на економні LED-світильники. Споживання електроенергії в Горішніх Плавнях мізерне – близько 170 КВт/год на все місто при завантаженні мережі на 100%. Крім того, сьогодні у вечірній та нічний часи потужність мережі вуличного освітлення знижено до 50%. Це той мінімум, який необхідний для того, щоб забезпечити безпеку наших мешканців, — йдеться у повідомленні на сайті Горішньоплавнівської міської ради.