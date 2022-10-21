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Надзвичайні новини

На Полтавщині СБУ оголосила про підозру 8 бойовикам

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 334

 
Їм оголосили підозру за вчинення державної зради

Слідчі Управління СБУ в Полтавській області під процесуальним керівництвом Офісу Генпрокурора зібрали доказову базу стосовно 8 членів терористичної організації «ДНР», які були захоплені в полон українськими силами оборони на звільненій від окупантів території України у серпні 2022 року. Про це повідомляє пресслужба СБУ. 

Зазначені особи обіймали посади командирів відділень, стрільця-гранатометника, снайпера, кулеметника, механіка-радіотелефоніста, старшого стрільця, стрільця т.зв. «3 батальйону 127 полку народної міліції Донецької народної республіки».

Після початку повномасштабного вторгнення зазначені мешканці тимчасово окупованої частини Донецької області добровільно прибули до пунктів збору мобілізованих т.зв. «ДНР» для проходження служби у незаконних збройних формуваннях. Після вступу до лав т.зв. «3 батальйону 127 полку народної міліції Донецької народної республіки» бойовики виконували вказівки російських командирів та інших членів НЗФ по участі у військових діях проти України, утримуванню окупованих територій та будівництву фортифікаційних споруд.

Наразі 8 вказаним особам оголошено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.111 (Державна зрада), ч. 7 ст. 111-1 (Колабораційна діяльність) та ст. 260 (Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) Кримінального кодексу України. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років (або довічне) з конфіскацією усього належного їм майна та з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.

Матеріали щодо 2 осіб вже направлено до суду.

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Автор: Альона Душенко
Теги: державна зрада війна СБУ
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