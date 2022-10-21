Сьогодні на Полтавщині може бути гучно

Сьогодні, 11:14 Переглядів: 291

Навчальні стрільби та технічний вибух

Сьогодні, 21 жовтня, на Полтавщині заплановані навчальні стрільби на території кількох громад області. Як повідомив начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін, військові проводитимуть навчання на території Піщанської, Сергіївської, Миргородської та Лохвицької громад. Також на території Горішньоплавнівської громади заплановане проведення чергового технічного вибуху на одному з кар’єрів. Якщо почуєте звуки пострілів чи вибухів, зберігайте спокій!Все під контролем.

Автор: Олеся Данилова

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