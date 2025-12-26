Мирні переговори залишаються актуальними для українців – соціологічне опитування

В Одесі громадська організація "Захист Держави" представила результати свого соціологічного опитування щодо настроїв українців стосовно мирних переговорів. У заході взяли участь соціологи, політологи, психологи, а також представники громадських організацій і медіа.

Ключові висновки дослідження від ГО "Захист Держави":

• 74% опитаних вважають за необхідне активізувати переговорний процес за умови збереження безпеки та суверенітету;

• 62% переконані, що ініціювати активні дії має Президент;

• 82% вірять у перемогу України за підтримки західних партнерів;

• Майже 50% визнають, що шлях до миру може потребувати тимчасових компромісів.

Аскад Ашурбеков, кандидат соціологічних наук, керівник Запорізького осередку ГО "Захист Держави":

"Українське суспільство хоче прискорення перемовин і їх активізації. Але це не означає капітуляцію. Ми маємо займати проактивну позицію, будувати власний порядок денний, а не підлаштовуватися під плани агресора.”

• Питання "замороження конфлікту" розділило суспільство майже навпіл;

• 60% респондентів називають гарантії безпеки головним пріоритетом;

• Понад 70% переконані, що Росія може відновити агресію навіть після мирної угоди.

Сергій Гололобов, кандидат наук з держуправління, доцент ХДАЕУ, представник Миколаївського осередку ГО "Захист Держави":

"Більшість опитаних готові до складних сценаріїв, але не до несправедливості та приниження державності. Українці вірять у перемогу, глобальну поразку росії та водночас активно підтримують переговорний процес, пов’язаний із миром.”

Олексій Земляний, представник Одеського осередку ГО "Захист Держави":

"Результати дослідження чітко показують головний запит суспільства — безпеку. Для нашої організації важливо розуміти реальні настрої людей, їхні потреби та очікування щодо майбутнього країни.”

Українці готові говорити про мир, але на умовах, що гарантують безпеку та майбутнє держави.

Громадська організація "Захист держави" провела соціологічне опитування "Україна-2025: Громадська думка на тлі тривалої війни" з 5 по 10 грудня 2025 року. Метод дослідження – CATI, вибірка складалася з 2000 респондентів віком від 18 років. Опитування охопило всі регіони України, які перебували під контролем Уряду на момент проведення дослідження, з урахуванням внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Статистична похибка для показників, близьких до 50%, не перевищує 2,8%. До неї варто додати можливі систематичні відхилення, пов’язані з міграцією населення та проблемами зв’язку, проте вони не впливають на загальну картину настроїв на підконтрольних територіях.