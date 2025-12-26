ГО "Захист держави"
Мирні переговори залишаються актуальними для українців – соціологічне опитування
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Переселенцям в’їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
Микола Корецький
Як депутат від партії «Батьківщина», я взяв участь у роботі сесії, долучившись до обговорення соціально значущих питань.
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
БлогЪ
ГО "Захист держави"
ГО «Захист держави»

Мирні переговори залишаються актуальними для українців – соціологічне опитування

Сьогодні, 15:44
137
Блоги

В Одесі громадська організація "Захист Держави" представила результати свого соціологічного опитування щодо настроїв українців стосовно мирних переговорів. У заході взяли участь соціологи, політологи, психологи, а також представники громадських організацій і медіа.

 

Ключові висновки дослідження від ГО "Захист Держави":
• 74% опитаних вважають за необхідне активізувати переговорний процес за умови збереження безпеки та суверенітету;
• 62% переконані, що ініціювати активні дії має Президент;
• 82% вірять у перемогу України за підтримки західних партнерів;
• Майже 50% визнають, що шлях до миру може потребувати тимчасових компромісів.

Аскад Ашурбеков, кандидат соціологічних наук, керівник Запорізького осередку ГО "Захист Держави":
"Українське суспільство хоче прискорення перемовин і їх активізації. Але це не означає капітуляцію. Ми маємо займати проактивну позицію, будувати власний порядок денний, а не підлаштовуватися під плани агресора.”
• Питання "замороження конфлікту" розділило суспільство майже навпіл;
• 60% респондентів називають гарантії безпеки головним пріоритетом;
• Понад 70% переконані, що Росія може відновити агресію навіть після мирної угоди.

Сергій Гололобов, кандидат наук з держуправління, доцент ХДАЕУ, представник Миколаївського осередку ГО "Захист Держави":
"Більшість опитаних готові до складних сценаріїв, але не до несправедливості та приниження державності. Українці вірять у перемогу, глобальну поразку росії та водночас активно підтримують переговорний процес, пов’язаний із миром.”

Олексій Земляний, представник Одеського осередку ГО "Захист Держави":
"Результати дослідження чітко показують головний запит суспільства — безпеку. Для нашої організації важливо розуміти реальні настрої людей, їхні потреби та очікування щодо майбутнього країни.”

Українці готові говорити про мир, але на умовах, що гарантують безпеку та майбутнє держави.

Громадська організація "Захист держави" провела соціологічне опитування "Україна-2025: Громадська думка на тлі тривалої війни" з 5 по 10 грудня 2025 року. Метод дослідження – CATI, вибірка складалася з 2000 респондентів віком від 18 років. Опитування охопило всі регіони України, які перебували під контролем Уряду на момент проведення дослідження, з урахуванням внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Статистична похибка для показників, близьких до 50%, не перевищує 2,8%. До неї варто додати можливі систематичні відхилення, пов’язані з міграцією населення та проблемами зв’язку, проте вони не впливають на загальну картину настроїв на підконтрольних територіях.

0
Теги:

ТОП-3 думок за місяць

Олена Шуляк
Українці зможуть самостійно перевіряти якість мобільного зв'язку й інтернету
28.11.2025, 12:17
1 294
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Переселенцям в’їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
17.12.2025, 16:48
1 191
Микола Корецький
Як депутат від партії «Батьківщина», я взяв участь у роботі сесії, долучившись до обговорення соціально значущих питань.
12.12.2025, 14:00
1 070

Статті автора

Стань блогером

Якщо Ви хочете вести свій блог на сайті Кременчуцький ТелеграфЪ, напишіть, будь ласка, листа на адресу:

rv.telegraf@gmail.com


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх