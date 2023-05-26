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Як жителям Кременчука та району написати звернення чи подати пропозицію до партії «Слуга Народу»

Сьогодні, 13:29
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У Полтавській області працюють чотири офіси партії «Слуга Народу». Як жителям Кременчука та району написати звернення та з якими питаннями можна звертатися, розповіла секретар Полтавської обласної організації «СН» Валентина Різник

 

У Полтавській області працюють чотири офіси партії «Слуга Народу». Як жителям Кременчука та району написати звернення та з якими питаннями можна звертатися, розповіла секретар Полтавської обласної організації «СН» Валентина Різник

Партійні офіси – це майданчики, де можуть спілкуватися громадяни, партійці, експерти, представники бізнесу. Але головна мета офісів – допомога жителям громад. Тут можна отримати консультацію або написати звернення, щоб пришвидшити розв’язання проблем. Зараз у регіоні працюють чотири офіси – Кременчуцька районна, а також Полтавська обласна, Полтавська міська та Пирятинська міська організації.

«Наші двері завжди відчинені. Маєте проблему – звертайтесь. Маєте пропозиції – звертайтесь. Я переконана, що разом ми зможемо стати ефективним механізмом для розвитку громади та підтримки населення та переселенців, що тут проживають. Головне – не мовчіть і не бійтеся просити допомоги», – зазначає секретар Полтавської обласної організації партії «Слуга Народу» Валентина Різник. 

Предметом звернення можуть бути зауваження, скарги та пропозиції, заяви або клопотання щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їхнє порушення.

У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Обов’язковим реквізитом є підпис(и) заявника(ків) і дата. 

Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження. На обґрунтовану письмову вимогу громадянина термін розгляду може бути скорочено. Звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги, розглядаються першочергово.

Куди звертатися жителям Кременчука та району:

Кременчуцька районна організація партії «Слуга Народу» 
Адреса: Кременчук, вул. Соборна 40/2
Індекс: 39600
Телефон: (073) 554 42 15
Електронна пошта: Kremenchutskyi_office@sluga-narodu.com

Адреси й контакти інших офісів партії:

Полтавська обласна організація партії «Слуга Народу»
Адреса: Полтава, вул. Сковороди 2в
Індекс: 36003
Телефон: (073) 554 42 15
Електронна пошта: poltavskyi_office@sluga-narodu.com

Полтавська міська організація партії «Слуга Народу»
Адреса: Полтава, вул. Гоголя 32
Індекс: 36000
Телефон: (073) 554 42 15
Електронна пошта: poltavskiymiskiyoffice@gmail.com

Пирятинська міська організація партії «Слуга Народу»
Адреса: Пирятин, вул. Соборна 18а
Індекс: 37000
Телефон: (073) 554 42 15
Електронна пошта: pyryatyn_office@sluga-narodu.com

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Як жителям Кременчука та району написати звернення чи подати пропозицію до партії «Слуга Народу»
Сьогодні, 13:29
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