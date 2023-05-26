На Полтавщині двоє спільників співпрацювали з країною-агресором

Виготовляли продукцію, яка могла використовуватися у військово-промисловому комплексі, та відправляли до РФ
На Полтавщині власник одного з полтавських товариств та місцевий житель в умовах воєнного стану співпрацювали з країною-агресором. Про це повідомили у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.
За даними слідства, спільники домовлялися з транспортними компаніями про перевезення виготовленої продукції поза митним контролем до інших країн, з яких надалі її відправляли до РФ. У такий спосіб до країни-агресора потрапляли товари, що могли використовуватися у військово-промисловому комплексі та забезпеченні функціонування об’єктів критичної інфраструктури.
Під час обшуків на території компанії правоохоронці вилучили комп’ютери, документи з доказами протиправної діяльності, а також продукцію, підготовлену для відправлення. А у помешканні власника товариства знайшли бойові припаси та інші речові докази.
Наразі чоловікам повідомили про підозру у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, вчиненій за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України).
Окрім цього, власнику товариства інкримінували придбання, носіння та зберігання бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України).
Наразі триває досудове розслідування у кримінальному провадженні.
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