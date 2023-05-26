Стало відомо, коли закінчиться навчальний рік у школах громад Кременчуччини

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У Кременчуцькій громаді останній день занять – 31 травня

Стало відомо, коли закінчиться навчальний рік у школах територіальних громад Кременчуцького району. Дати такі: Горішньоплавнівська, Градизька (лише Пронозівська загальноосвітня школа І-III ступенів – 26 травня), Кам’янопотоківська (лише Білецьківський ліцей – 9 червня), Кременчуцька, Козельщинська, Новогалещиньска, Омельницька, Піщанська, Семенівська – 31 травня;

Козельщинська, Новогалещиньска, Омельницька, Піщанська, Семенівська – 31 травня; Пришибська – 2 червня;

Оболонська – 9 червня. У Глобинській та Семенівській громадах немає спільної дати для всіх закладів освіти. Глобинська: Семенівська:

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