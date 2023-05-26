Стало відомо, коли закінчиться навчальний рік у школах громад Кременчуччини
Сьогодні, 14:30
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У Кременчуцькій громаді останній день занять – 31 травня
Стало відомо, коли закінчиться навчальний рік у школах територіальних громад Кременчуцького району.
Дати такі:
- Горішньоплавнівська, Градизька (лише Пронозівська загальноосвітня школа І-III ступенів – 26 травня), Кам’янопотоківська (лише Білецьківський ліцей – 9 червня), Кременчуцька, Козельщинська, Новогалещиньска, Омельницька, Піщанська, Семенівська – 31 травня;
- Пришибська – 2 червня;
- Оболонська – 9 червня.
У Глобинській та Семенівській громадах немає спільної дати для всіх закладів освіти.
Глобинська:
Семенівська:
Автор: Катерина Турубара
Джерело фото: molbuk.ua
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