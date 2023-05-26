26 травня переселенці на гарячій лінії можуть дізнатися про вступну кампанію та НМТ

Сьогодні, 13:18 Переглядів: 141

Зателефонувати можна з 14.00 до 16.00

26 травня з 14.00 до 16.00 переселенці зможуть отримати відповіді на питання щодо вступної кампанії до закладів вищої освіти (вузів) у 2023 році та про національний мультипредметний тест (НМТ) замість звичного зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). На запитання відповість директор Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко.

Номера прямої лінії – Vodafone (050) 825 53 98 та Київстар (068) 801 88 52 (також можна написати або озвучити питання за цими телефонами на месенджер у вайбер). Переселенці, які не зможуть зателефонувати, можуть заздалегідь надіслати свої запитання електронною поштою за адресою: vpohelp23@gmail.com

Нагадаємо, національний мультипредметний тест замінив ЗНО у 2022 році та замінить у нинішньому – 2023.