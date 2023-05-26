У Лубнах загубився 6-річний хлопчик

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25 травня, близько 17.30, 36-річна мешканка Лубен заявила в поліцію про зникнення її 6-річного сина. Про це повідомила пресслужба поліції.

— Отримавши повідомлення про зникнення хлопчика, на його пошуки було скеровано максимальну кількість особливого складу та слідчо-оперативну групу поліції Лубенщини. Менше ніж за годину дитину вдалося розшукати. Він перебував на дитячому майданчику, що розташований віддалено від будинку. На щастя, з ним все добре, його життю та здоров’ю нічого не загрожує, — розповів Євгеній Карпець, начальник Лубенського райвідділу поліції.

Обставини події з’ясовують інспектори ювенальної превенції Лубенського райвідділу поліції.