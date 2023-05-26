Поліція розслідує виникнення незаконної дамби на Дніпрі

На Полтавщині поліція розпочала розслідування за фактом порушення правил охорони вод у Градизькій громаді
Самовільне облаштування дамби в межах Бабичівського старостинського округу, Градизької громади, що частково звузила проток річки Дніпро, виявили слідчі відділу №1 Кременчуцького райуправління поліції Полтавщини. Відкрито кримінальне провадження.
Як повідомили у пресслужбі поліції, за даним фактом правоохоронці внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.242 (Порушення правил охорони вод) Кримінального кодексу України.
Тривають слідчі дії.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.