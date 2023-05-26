Російські окупанти зранку завдали ракетного удару по Дніпру. Є загиблий та постраждалі.

За попередніми даними військової адміністрації Дніпропетровської області — 1 загиблий. 15 поранені.Серед них 2 дітей. Порятунок постраждалих триває.

Нині горять дві будівлі, вогонь охопив 500 кв. м. Зараз рятувальники приборкують пожежі. На місці «прильоту» працюють всі служби.

— Російські терористи вкотре підтверджують свій статус борців з усім гуманним та чесним. Ракетний удар по поліклініці в місті Дніпрі. Станом на зараз одна людина загинула та 15 поранено. На місці триває ліквідація наслідків обстрілу та порятунок постраждалих. Залучені всі необхідні служби. Вічна памʼять загиблому та співчуття рідним. Маємо перемогти цих нелюдів безповоротно та якомога швидше. Тому що наш час — це наші люди. А наші люди — це найдорожче, що є в Україні, — написав президент України Володимир Зеленський.

Оновлено:

Серед поранених у Дніпрі — двоє дітей.

Хлопчики 3 та 6 років. Обоє шпиталізовані. Лікарі оцінюють їхній стан, як середньої тяжкості.

Госпіталізовані й 11 дорослих. Двоє — «важкі».

Оновлено 12.50

Півсотні рятувальників та 17 одиниць техніки приборкують пожежу на місці ракетного удару у Дніпрі.

Вогонь охопив 1 тис. кв. м ураженого медзакладу. Триповерхівка частково зруйнована.

Все ще вгамовують полум’я й у сусідній будівлі. Його вже вдалося локалізувати. Там тривають пошуки людини, яка може знаходитися під завалами.

Оновлено 13.26

Чотири людини вважаються безвісти зниклими, повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.

23 постраждалих, 21 – в стаціонарі, з них троє – «важкі», повідомляє ОВА.

Загинув чоловік 69 років. Він просто проходив повз, коли ракета російських терористів поцілила по місту.

Оновлено 14.00

Як повідомили у пресслужбі ДСНС, внаслідок ракетного удару у місті сталося часткове руйнування триповерхової будівлі медичного закладу із подальшим горінням, а також пожежа у поряд розташованій будівлі. Пожежу медзакладу ліквідовано на площі 1000 кв.м.

В одноповерховій будівлі ветеринарної клініки площа пожежі склала 200 кв.м. Рятувальні підрозділи вже її ліквідували.

На місці загинули дві людини, ще 23 - травмовано, серед яких 2 дитини, 2020 та 2017 року народження.

Загалом від ДСНС до ліквідації наслідків залучено 52 рятувальники та 18 одиниць техніки.