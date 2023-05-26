Російські окупанти зранку завдали ракетного удару по Дніпру. Є загиблий та постраждалі.
За попередніми даними військової адміністрації Дніпропетровської області — 1 загиблий. 15 поранені.Серед них 2 дітей. Порятунок постраждалих триває.
Нині горять дві будівлі, вогонь охопив 500 кв. м. Зараз рятувальники приборкують пожежі. На місці «прильоту» працюють всі служби.
Оновлено:
Серед поранених у Дніпрі — двоє дітей.
Хлопчики 3 та 6 років. Обоє шпиталізовані. Лікарі оцінюють їхній стан, як середньої тяжкості.
Госпіталізовані й 11 дорослих. Двоє — «важкі».
Оновлено 12.50
Півсотні рятувальників та 17 одиниць техніки приборкують пожежу на місці ракетного удару у Дніпрі.
Вогонь охопив 1 тис. кв. м ураженого медзакладу. Триповерхівка частково зруйнована.
Все ще вгамовують полум’я й у сусідній будівлі. Його вже вдалося локалізувати. Там тривають пошуки людини, яка може знаходитися під завалами.
Оновлено 13.26
Чотири людини вважаються безвісти зниклими, повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.
23 постраждалих, 21 – в стаціонарі, з них троє – «важкі», повідомляє ОВА.
Загинув чоловік 69 років. Він просто проходив повз, коли ракета російських терористів поцілила по місту.
Оновлено 14.00
Як повідомили у пресслужбі ДСНС, внаслідок ракетного удару у місті сталося часткове руйнування триповерхової будівлі медичного закладу із подальшим горінням, а також пожежа у поряд розташованій будівлі. Пожежу медзакладу ліквідовано на площі 1000 кв.м.
В одноповерховій будівлі ветеринарної клініки площа пожежі склала 200 кв.м. Рятувальні підрозділи вже її ліквідували.
На місці загинули дві людини, ще 23 - травмовано, серед яких 2 дитини, 2020 та 2017 року народження.
Загалом від ДСНС до ліквідації наслідків залучено 52 рятувальники та 18 одиниць техніки.
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