Президент про підрив Каховської ГЕС: Ані водою, ані ракетами терористам не вдасться зупинити Україну

Уночі 6 червня росіяни підірвали внутрішні конструкції Каховської ГЕС. У зоні підтоплення опинилися 80 населених пунктів. У Дніпро витекло щонайменше 150 тонн машинного мастила, є ризик подальшого витоку ще понад 300 тонн.

На щастя, жертв серед цивільних і військових станом на зараз немає. Президент України Володимир Зеленський уже провів екстрене засідання РНБО.

«Російські терористи руйнуванням дамби Каховської ГЕС лише підтверджують для всього світу, що їх треба вигнати з кожного куточка української землі. Жодного метра не можна їм залишати, бо кожен метр вони використовують для терору. Лише перемога України поверне безпеку. І ця перемога буде. Ані водою, ані ракетами, ані чим завгодно ще терористам не вдасться зупинити Україну», – заявив Голова Держави.

На РНБО доручили евакуювати цивільних із зон ризику та забезпечити питною водою міста і села, які залежать від Каховського водосховища. Що стосується роботи Запорізької АЕС в Енергодарі, персонал станції тримає ситуацію під контролем і має інструменти на випадок будь-якого розвитку подій.

Також у контексті катастрофи, яку спричинила росія, Україна планує низку міжнародних заходів: ініціювати скликання засідання Ради Безпеки ООН, звернутися до міжнародних природоохоронних організацій, до Міжнародного кримінального суду, оскільки такі дії росіян містять явні ознаки порушення Женевської конвенції.

Голова партії «Слуга Народу», народна депутатка Олена Шуляк заявила, що росіяни відповідатимуть за кожен свій злочин: «росія вкотре показала, що не зупиниться ні перед чим для знищення України. В хід ідуть усі можливі методи геноциду та екоциду. Сьогодні вночі росіяни підірвали ГЕС на Херсонщині. Довгострокові наслідки для людей, міст, екосистеми поки важко осягнути. Регіон затоплює, а Крим може залишитися повністю без води. Терористів потрібно зупинити!».

Народний депутат і голова Полтавської обласної організації партії «Слуга Народу» говорить, що наслідки підриву росіянами Каховської ГЕС відчує увесь світ.

«Труднощі з постачанням води, загроза продовольчої безпеки, зміна екосистеми, обміління Північно-Кримського каналу – і все заради того, аби зупинити наших Героїв. Аж так вони бояться. Але для нас це чергове підтвердження того, що землю треба вичищати від російської зарази. Україну нічим не зупинити і не залякати!», – резюмує Олексій Устенко.