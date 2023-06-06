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Сьогодні у Полтаві горів BMW (додано)

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 461

Травмованих та загиблих немає

Сьогодні, 6 червня, близько 10.00, у Полтаві, на вулиці Балакіна горів легковий автомобіль. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

 

Відомо, що в автомобілі BMW загорівся моторний відсік під час руху.

Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Наразі поліція з'ясовує обставини та причини події.

 

Рятувальникам чоловік розповів, що під час руху автомобіля помітив якусь несправність й зупинив автівку, після чого почалося загоряння. Наразі фахівці встановлюють причину горіння транспорту

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Автор: Дарія Згура
Теги: пожежа горів автомобіль Полтава
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