Загуляла: у Грішніх Плавнях патрульні вночі повернули додому 13-річну дівчину

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 159

31 травня, близько 22.50, до поліції звернулась жителька Горішніх Плавнів, яка повідомила про зникнення її 13-річної доньки. Зі слів заявниці, дівчина не повернулася додому після вечірньої прогулянки. Поліція розпочала розшук неповнолітньої.

Як повідомили у пресслужбі поліції, на пошуки неповнолітньої спрямували максимальну кількість особового складу. Упродовж години поліцейські групи реагування патрульної поліції розшукали дівчину у знайомих. Дівчина знову з батьками.

На даний час ювенальним поліцейським належить вивчити умови, в яких виховується дитина.