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Масовий мор риби в сусідній Дніпропетровщині: МОЗ закликає не вживати таку рибу

Сьогодні, 17:00 Переглядів: 544

 

Жоден спосіб приготування не зробить мертву рибу або ту, що вмирає, безпечною для вас

Внаслідок терористичного знищення росіянами Каховської ГЕС у чотирьох областях України почався масовий мор, зокрема й у сусідній Дніпропетровщині. Десятки тисяч рибин залишилися на обмілілих водоймах.

За інформацією Міністерства охорони здоров’я України, така ж ситуація найближчими днями може розвинутися в інших постраждалих регіонах країни.

Мертву рибу або ту, що вмирає, не можна збирати для подальшого зберігання, готувати чи споживати. Жоден спосіб приготування не зробить її безпечною для вас: таку рибу не можна вживати, у т. ч. сушити, в’ялити, смажити чи варити.

— Ця риба може містити збудники інфекційних хвороб, паразитів чи небезпечні хімічні речовини! — наголосили в МОЗ.

 

Крім того, у міністерстві закликають українців уникати купувати рибу в місцях стихійної торгівлі.

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: focus.ua
Теги: мор риби Дніпропетровська область Каховська ГЕС р. Дніпро риба МОЗ
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