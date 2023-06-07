Масовий мор риби в сусідній Дніпропетровщині: МОЗ закликає не вживати таку рибу

Внаслідок терористичного знищення росіянами Каховської ГЕС у чотирьох областях України почався масовий мор, зокрема й у сусідній Дніпропетровщині. Десятки тисяч рибин залишилися на обмілілих водоймах.
За інформацією Міністерства охорони здоров’я України, така ж ситуація найближчими днями може розвинутися в інших постраждалих регіонах країни.
Мертву рибу або ту, що вмирає, не можна збирати для подальшого зберігання, готувати чи споживати. Жоден спосіб приготування не зробить її безпечною для вас: таку рибу не можна вживати, у т. ч. сушити, в’ялити, смажити чи варити.
— Ця риба може містити збудники інфекційних хвороб, паразитів чи небезпечні хімічні речовини! — наголосили в МОЗ.
Крім того, у міністерстві закликають українців уникати купувати рибу в місцях стихійної торгівлі.
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