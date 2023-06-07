Крім того, на прохання батьків, прийом дітей на І зміну відбувається з 7.30, а передача дітей батькам (ІІ зміна) – до 17.30
У Кременчуці батьки зможуть залишати дітей у дитсадках на цілий день, але за певних умов.
За інформацією департаменту освіти нашого міста, для перебування дітей у закладі освіти у дві зміни необхідно:
Наповнюваність груп становить 10 дітей віком від 3-х років (без денного сну). Зараз у Кременчуці заклади дошкільної освіти №13, 18, 25, 28, 29, 41, 60, 62 працюють на базі шкіл №4, 16, 27 з двозмінним графіком роботи:
На прохання батьків, прийом дітей на І зміну відбувається з 7.30, а передача дітей батькам (ІІ зміна) – до 17.30.
За словами заступника директора департаменту освіти Світлани Михайленко, якщо дитина перебуватиме у садку у дві зміни, на час перерви батькам забирати її не треба. Але разом з тим, у дитсадках зараз немає змоги організувати ні гаряче харчування, ні денний сон для вихованців.
У зв’язку з тим, що групи тимчасово розміщуються в орендованих приміщеннях шкіл та Крюківській районній адміністрації, Держпродспоживслужба надала дозвіл лише на використання пакетованої продукції для харчування вихованців, заборонивши приготування гарячих страв (відповідно до вимог НАССР). Для груп з короткостроковим перебуванням запровадили одноразовий прийом їжі:
Вартість одного прийому їжі – 12 грн.
Щодо укриттів, на випадок зниження температури у сховищі нижче 10°C для дітей передбачено наявність пледів, теплого одягу та електрообігрівачів. Також відповідно до підпунктів 15-16 Порядку заповнення та перебування в спорудах фонду захисних споруд цивільного захисту (витяг із Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту (затверджено наказом МВС від 9.07.2018 №579, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30 липня 2018 р. за №879/32331) та за роз’ясненням освітнього омбудсмена Сергія Горбачова, «якщо батьки хочуть забрати під час тривоги дитину з укриття – педагогічний працівник не має права передавати її їм».
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