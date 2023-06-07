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Кременчуцький гурт Probass Hardy спрямує кошти із закордонного туру на відродження Херсонщини

Сьогодні, 16:33 Переглядів: 342

 

Українці за кордоном та іноземці допоможуть подолати наслідки підриву Каховської ГЕС 

Гурт з Кременчука PROBASS HARDI вирішив спрямувати кошти з благодійних турів Канадою та Сполученими Штатами Америки на відродження Херсонщини. 

- Усі зібрані кошти підуть на підтримку українців, - зауважив Артем Ткаченко. 
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Автор: Альона Душенко
Теги: Херсон Каховська ГЕС війна Probass Hardi
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