Кременчуцький гурт Probass Hardy спрямує кошти із закордонного туру на відродження Херсонщини

Сьогодні, 16:33 Переглядів: 342

Українці за кордоном та іноземці допоможуть подолати наслідки підриву Каховської ГЕС

Гурт з Кременчука PROBASS HARDI вирішив спрямувати кошти з благодійних турів Канадою та Сполученими Штатами Америки на відродження Херсонщини.

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