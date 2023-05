Кременчуцький гурт Probass Hardy вирушає до США та Канади у джерсі хокейного клубу «Кременчук»

Сьогодні, 15:33 Переглядів: 142

PROBASS ∆ HARDI — найпопулярніший український електронний гурт розпочинає свій перший тур у Канаді BIG CANADIAN TOUR 2023 та у США USA CHARITY TOUR 2023.

Перед виїздом у закордонний тур кременчуцький гурт отримав джерсі від хокейного клубу «Кременчук». Кожне джерсі іменне і крім написів з хокейною та українською символікою містить імена самих виконавців.

Лідер гурту Артем Ткаченко з командою у 2021 році виступав на концертах у джерсі хокейного клубу Кременчук.

До речі, Артем неодноразово був помічений у джерсі різних хокейних клубів.

Їхні хіти, такі як «Доброго вечора, ми з України» та інші прослухали понад 80 мільйонів разів. Потужна електронна — рок-музика, змішані з традиційною українською народною музикою та вокалом, створюють сучасні хіти, які набирають обертів у всьому світі як гімн українського опору.

До Канади кременчуцький гурт вирушає на початку червня й продовжиться тур в США. Кошти зібрані у Канаді підуть на закупівлю дронів. Під час концерту гурт розіграє ексклюзивні лоти, виручені кошти з яких буде передано у фонд SECOND FRONT UKRAINE FOUNDATION на підтримку проєкту IRON BIRDS FOR UKRAINE. А ось кошти зібрані в США підуть на підтримку України через United Help Ukraine, американську неприбуткову організацію, створену у 2014 році, яка зосереджена на наданні критично важливої допомоги тим, хто її найбільше потребує.