Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію

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Президент України Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію. Про це зазначається у картці законопроєкту на сайті парламенту.

Попередньо 11 квітня Верховна Рада України у другому читанні ухвалила законопроєкт про мобілізацію. Тоді ж наступного дня законопроєкт передали на підпис Голові Верховної Ради Руслану Стефанчуку. Він повернув законопроєкт із підписом учора, 15 квітня. А вже сьогодні документ віддали на підпис Президентові.

Що передбачає новий закон про мобілізацію. Аналіз від Армія.TV:

нові підстави для звільнення з військової служби, зокрема після полону або в разі обрання депутатом чи суддею;

скасовується строкова служба і замінюється базовою військовою підготовкою на пʼять місяців. Її проходитимуть до 25 років;

усі громадяни, які перебувають на військовому обліку, упродовж 60 днів мають оновити дані в ТЦК. Це можна буде зробити в самих ТЦК, у ЦНАП або онлайн в особистому електронному кабінеті;

для ухилянтів будуть обмежені консульські послуги за кордоном, а також за рішенням суду їх можуть позбавити права керування автівками;

запроваджується додаткова винагорода за знищену техніку — це можуть бути гроші або додаткова відпустка. Серед інших бонусів — сертифікат на купівлю авто на 150 тис. грн за підписання контракту і компенсація 50% першого внеску іпотечного кредиту;

мобілізований, який проходить підготовку в навчальному центрі, перебуватиме в статусі рекруту. Якщо протягом навчання з’ясується, що мобілізований непридатний до військової служби і не може пройти навчання, то його можуть звільнити з військової служби.

Нагадаємо, 2 квітня Президент України Володимир Зеленський підписав закон про електронний кабінет військовозобов’язаного.

Також раніше, начальник Полтавського обласного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки полковник Олексій Трофіменко провів брифінг для журналістів, на якому відповів на питання, що цікавлять кременчужан.

Нагадаємо, за оновленим законопроєктом про посилення мобілізації (№ 10449), який Кабмін вніс до Верховної Ради 30 січня для ухилянтів пропонуються впровадження нових обмежень та покарань через рішення суду — блокування виїзду за кордон, позбавлення водійських прав та права вести діяльність як ФОП, скасування усіх державних допомог та субсидій та заборона брати кредити упродовж 10 років.

Речник Полтавського обласного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки Роман Істомін в інтерв’ю «Кременчуцькому Телеграфу» відповів на питання, чи варто надати можливість призивати на військову службу засуджених та ув’язнених.

Аналітики Центру спільних дій пояснили, хто згідно з новим законом матиме право на відстрочку та «бронювання».

Також Верховна Рада України проголосувала за правку щодо виключення демобілізації із законопроєкту про мобілізацію.