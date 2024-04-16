Президент України Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію. Про це зазначається у картці законопроєкту на сайті парламенту.
Попередньо 11 квітня Верховна Рада України у другому читанні ухвалила законопроєкт про мобілізацію. Тоді ж наступного дня законопроєкт передали на підпис Голові Верховної Ради Руслану Стефанчуку. Він повернув законопроєкт із підписом учора, 15 квітня. А вже сьогодні документ віддали на підпис Президентові.
Що передбачає новий закон про мобілізацію. Аналіз від Армія.TV:
Нагадаємо, 2 квітня Президент України Володимир Зеленський підписав закон про електронний кабінет військовозобов’язаного.
Також раніше, начальник Полтавського обласного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки полковник Олексій Трофіменко провів брифінг для журналістів, на якому відповів на питання, що цікавлять кременчужан.
Нагадаємо, за оновленим законопроєктом про посилення мобілізації (№ 10449), який Кабмін вніс до Верховної Ради 30 січня для ухилянтів пропонуються впровадження нових обмежень та покарань через рішення суду — блокування виїзду за кордон, позбавлення водійських прав та права вести діяльність як ФОП, скасування усіх державних допомог та субсидій та заборона брати кредити упродовж 10 років.
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