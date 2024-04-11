Верховна рада ухвалила в другому читанні законопроєкт про мобілізацію

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Верховна рада ухвалила в другому читанні законопроєкт про мобілізацію № 10449, який був ухвалений у першому читанні 7 лютого. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

«За» проголосували 283 народні депутати, проти 1, утримались 49.

Також Рада проголосувала за правку щодо виключення демобілізації із законопроєкту про мобілізацію, повідомив Железняк.

За вилучення демобілізації з законопроєкту проголосували 227 парламентарів. Всі правки, яких було 31, набрали голоси на підтвердження.

По фракціям:

Слуга народу — 192

ЄС — 0

Батьківщина — 2

Платформа за життя та мир — 18

Голос — 16

Відновлення — 16

За майбутнє — 12

Довіра — 15

Позафракційні — 12

Як повідомила народна депутатка Марія Іонова, у сесійній залі під час голосування були присутні міністр оборони Рустем Умєров, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, заступник головнокомандувача ЗСУ Вадим Сухаревський, польові комбриги.

Що передбачає новий закон про мобілізацію. Аналіз від Армія.TV:

нові підстави для звільнення з військової служби, зокрема після полону або в разі обрання депутатом чи суддею;

скасовується строкова служба і замінюється базовою військовою підготовкою на пʼять місяців. Її проходитимуть до 25 років;

усі громадяни, які перебувають на військовому обліку, упродовж 60 днів мають оновити дані в ТЦК. Це можна буде зробити в самих ТЦК, у ЦНАП або онлайн в особистому електронному кабінеті;

для ухилянтів будуть обмежені консульські послуги за кордоном, а також за рішенням суду їх можуть позбавити права керування автівками;

запроваджується додаткова винагорода за знищену техніку — це можуть бути гроші або додаткова відпустка. Серед інших бонусів — сертифікат на купівлю авто на 150 тис. грн за підписання контракту і компенсація 50% першого внеску іпотечного кредиту;

мобілізований, який проходить підготовку в навчальному центрі, перебуватиме в статусі рекруту. Якщо протягом навчання з'ясується, що мобілізований непридатний до військової служби і не може пройти навчання, то його можуть звільнити з військової служби.

Нагадаємо, 2 квітня Президент України Володимир Зеленський підписав закон про електронний кабінет військовозобов’язаного.

Також раніше, начальник Полтавського обласного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки полковник Олексій Трофіменко провів брифінг для журналістів, на якому відповів на питання, що цікавлять кременчужан.

Нагадаємо, за оновленим законопроєктом про посилення мобілізації (№ 10449), який Кабмін вніс до Верховної Ради 30 січня для ухилянтів пропонуються впровадження нових обмежень та покарань через рішення суду — блокування виїзду за кордон, позбавлення водійських прав та права вести діяльність як ФОП, скасування усіх державних допомог та субсидій та заборона брати кредити упродовж 10 років.

Речник Полтавського обласного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки Роман Істомін в інтерв’ю «Кременчуцькому Телеграфу» відповів на питання, чи варто надати можливість призивати на військову службу засуджених та ув’язнених.