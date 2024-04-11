Верховна рада ухвалила в другому читанні законопроєкт про мобілізацію № 10449, який був ухвалений у першому читанні 7 лютого. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
«За» проголосували 283 народні депутати, проти 1, утримались 49.
Також Рада проголосувала за правку щодо виключення демобілізації із законопроєкту про мобілізацію, повідомив Железняк.
За вилучення демобілізації з законопроєкту проголосували 227 парламентарів. Всі правки, яких було 31, набрали голоси на підтвердження.
По фракціям:
Як повідомила народна депутатка Марія Іонова, у сесійній залі під час голосування були присутні міністр оборони Рустем Умєров, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, заступник головнокомандувача ЗСУ Вадим Сухаревський, польові комбриги.
Що передбачає новий закон про мобілізацію. Аналіз від Армія.TV:
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