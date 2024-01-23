Для мобілізації одного військовозобов’язаного в Кременчуцькому РТЦК обстежують трьох призовників

Сьогодні, 16:22 Переглядів: 2 761

Начальник Полтавського обласного ТЦК та СП пояснив, чому доводиться вручати багато повісток

Після представлення нового очільника Кременчуцького районного терцентру комплектування та соцпідтримки (ТЦК та СП) начальник Полтавського обласного ТЦК та СП полковник Олексій Трофіменко провів брифінг для журналістів, на якому відповів на питання, що цікавлять кременчужан.

— Чи виконує план з мобілізації Кременчуцький РТЦК?

У Кременчуцькому районному територіальному центрі комплектування (ТЦК) були певні прорахунки в роботі військово-лікарських комісій (ВЛК) та самого центру.

З вересня були змінені підходи в роботі ВЛК. Вони були виведені до закладів охорони здоров’я. І цим питанням зараз займаються ці заклади. Кременчуцький РТЦК працює, але є певні труднощі. Район у вас трохи інший, ніж решта районів області. Він має технологічну перевагу — більше підприємств, ніж в інших районах… Через це дуже багато бронювання. Є великий обсяг робіт, щодо бронювання та виявлення тих, хто не заброньований і може бути призваний.

У зв’язку з тим, що є трошки безвідповідальності громадян щодо військового обліку і був незадовільний стан обліку у деяких територіальних громадах, виникли певні труднощі, щоб знайти військовозобов’язаних.

Для того, щоб знайти придатних до проходження військової служби відповідно до усіх вимог наказу № 402 Міноборони необхідно перебрати втричі більше призовників, ніж потрібно.

Наприклад, якщо потрібно призвати 100 призвати, то треба проводити відбір серед 300 людей.

— Чи допомагає у військовому обліку та проведення призову реєстр «Оберіг»?

Єдиний державний реєстр військовозобов’язаних «Оберіг» існує з 2018 року. Але він працював тільки в єдиній мережі на основі даних ТЦК. Зв’язків з іншими держреєстрами не було. Зараз в екстреному порядку підключають ці реєстри. Це робота кропітка і вона ведеться дуже напружено.

— Чи будуть продовжувати патрулі ТЦК вручати повістки у громадських місяцях?

Такі заходи виконуються в межах норм, визначених законом. Відповідно до постанови № 1487 Кабміну, органи місцевого самоврядування мають допомагати ТЦК. Це їх завдання — виявлення, оповіщення, доставлення до ТЦК і контроль за проходженням військово-лікарських комісій. Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки змінив назву і, відповідно, трошки змінилося смислове навантаження. Але незакінчена адміністративна територіальна реформа органів місцевого самоврядування дала органам місцевого самоврядування трошки розпливчастості в тлумаченні їхньої відповідальності за проведення заходів мобілізації.

— Чи відповідає дійсності інформація з соцмереж про те, що до Кременчука нібито заїхала група військових, які будуть допомагати РТЦК проводити мобілізацію?

Я не буду це коментувати, тому що це розголошення таємниці щодо стану підрозділу та місця дислокації.

— Хто комендант Кременчука, та як організована співпраця з поліцією?

Комендант у місті — Мирослав Волков. А з поліцією у нас дуже тісна співпраця. І ніяких проблемних питань щодо подачі, оформлення та розшуку військовозобов’язаних з поліцією у нас немає. Є певні обмеження, як у поліції, так і у військовослужбовців ЗСУ згідно з чинним законодавством в розшуці військовозобов’язаних.

— Чи правда, що Полтавський ОТЦК судиться з колишнім керівником Кременчуцького РТЦК?

Це пан Сушко судиться з обласним ТЦК відповідно своєї діяльності на цій посаді. Але це ніяк не пов’язано з питанням мобілізації. Це суто особисті питання.

— Які у вас враження від Кременчука?

Місто хороше, є Дніпро. Ще сильно, чесно кажучи, не розібрався. Дуже об'єм великий, область для мене нова. Приділяю час — вивчаю роботу районних територіальних центрів, відділів, які є в області… Читаю ЗМІ, дізнаюся ваших новин. Дуже багато людей виходить у вас на лід — ловлять рибу. А це дуже погано…

На прохання розповісти про себе, Олексій Трофіменко повідомив, що у 1995 році закінчив Сумське військове артилерійське училище. Пройшов шлях від командира взводу на Волині до заступника командира реактивної артилерійської бригади на Сумщині. Має бойовий досвід. У жовтні 2023 року був призначений на посаду начальника Полтавського обласного ТЦК та СП.

Нагадаємо, після звільнення колишнього керівника РТЦК Романа Сушка, з вересня минулого року Мирослав Волков виконував обов’язки начальника районного ТЦК та СП. 16 січня 2024 року він був призначений на цю посаду наказом Командувача Сухопутних військ ЗСУ.

А 3-го жовтня на Полтавщині призначили нового начальника обласного ТЦК та СП — Олексія Трофіменка.