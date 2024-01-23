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У Кременчуцькому ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою ввели карантин

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 304

 

30% учнів цього навчального закладу захворіли на ГРВІ

У Кременчуцькому ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою ввели карантин. Цю інформацію підтвердив «Кременчуцькому Телеграфові» директор департаменту освіти і науки Полтавської ОВА Євген Кончаковський.

Він розповів, що 30% учнів цього навчального закладу захворіли на ГРВІ. Станом на сьогоднішній ранок зі 116 ліцеїстів 38 хворіють. Тому карантин триватиме з 23 січня до 3 лютого.

Діти навчаються онлайн. Але оскільки вони й проживають на постійній основі в ліцеї, зараз їх розпустили по домівках.

– Питання наших обласних закладів, які з пансіоном, що у них ці захворювання поширюються швидше, ніж у звичайних школах, — прокоментував Євген Кончаковський. — Коли 8 ліцеїстів в одному приміщенні, один захворів — ще 7 пишемо, зазирнули у сусідню кімнату — вже 16.

Нагадаємо, у Кременчуцькому ліцеї № 5 імені Т. Г. Шевченка три класи перевели на дистанційне навчання через те, що захворіли учні та вчителі.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: polinfo.gov.ua
Теги: дистанційне навчання онлайн-навчання ліцей з посиленою військовою підготовкою захворюваність
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