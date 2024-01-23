У Кременчуцькому ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою ввели карантин. Цю інформацію підтвердив «Кременчуцькому Телеграфові» директор департаменту освіти і науки Полтавської ОВА Євген Кончаковський.
Він розповів, що 30% учнів цього навчального закладу захворіли на ГРВІ. Станом на сьогоднішній ранок зі 116 ліцеїстів 38 хворіють. Тому карантин триватиме з 23 січня до 3 лютого.
Діти навчаються онлайн. Але оскільки вони й проживають на постійній основі в ліцеї, зараз їх розпустили по домівках.
Нагадаємо, у Кременчуцькому ліцеї № 5 імені Т. Г. Шевченка три класи перевели на дистанційне навчання через те, що захворіли учні та вчителі.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.