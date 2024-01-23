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Підполковника Волкова офіційно представили керівникам Кременчуцького району як начальника РТЦК

Сьогодні, 12:26 Переглядів: 868

 

Нового очільника Кременчуцького районного терцентру комплектування та соціальної підтримки представив його безпосередній начальник — керівник Полтавського ОТЦК та СП полковник Олексій Трофіменко

Вранці 23 січня у приміщенні Кременчуцької районної військової адміністрації зібрали керівників територіальних громад району, а також підрозділів силових та правоохоронних відомств, щоб офіційно представити нового начальника РТЦК та СП підполковника Мирослава Волкова.

Для цього у Кременчук приїхав його безпосередній начальник — керівник Полтавського обласного ТЦК та СП полковник Олексій Трофіменко.

Він зачитав наказ Командувача Сухопутних військ ЗСУ про призначення, привітав Волкова та заявив, що нового керівника районного ТЦК добре знають у Кременчуцькому районі, бо він проходить військову службу на різних посадах у тоді ще військкоматі з 2015 року.

 

Мирослав Геннадійович Волков народився у Кременчуці. Тут закінчив школу та військовий ліцей. У 2005 році закінчив військовий інститут у Полтаві, після чого проходив військову службу на посадах командира взводу та роти в Житомирі. З 2015 року — у військкоматі (ОМВК) Кременчука. Починав службу з посади старшого офіцера відділення комплектування, потім був призначений заступником військового комісара з територіальної оборони, певний час очолював відокремлений підрозділ РТЦК у Семенівці. А з липня минулого року був призначений на посаду заступник начальника центру — начальника мобілізаційного відділення Кременчуцького РТЦК та СП.

— Основна задача для РТЦК — це заходи з проведення мобілізації. Будемо працювати та виконувати державні завдання, — заявив Мирослав Волков після представлення.

Його привітала голова Семенівської територіальної громади Людмила Милашевич, на території якої Мирослав Волков певний час очолював відділ РТЦК.

 

Нагадаємо, після звільнення колишнього керівника РТЦК Романа Сушка, з вересня минулого року Мирослав Волков виконував обов’язки начальника районного ТЦК та СП.

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Автор: Віктор Крук Відео: Артем Коваленко
Теги: Кременчуцька РВА військкомат ТЦК та СП ТЦК призначення
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