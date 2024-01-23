На Полтавщині п'яний водій на трасі зіткнувся з металевим відбійником — поліція

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Вчора, 22 січня, близько 12.00, на автодорозі Київ — Харків — Довжанський, поблизу Лубен Полтавської області сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

За попередньою інформацією слідства, 26-річний водій автомобіля Renault Sandero не впорався з керуванням. В результаті автомобіль зіткнувся з металевим відбійником.

Внаслідок ДТП водій отримав травми, його госпіталізували. Попередньо відомо, що водій перебував у стані алкогольного сп’яніння.

За цим фактом поліція розпочала досудове розслідування за кваліфікуючи ознаками ч.1 ст.286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані алкогольного сп’яніння, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що вчора під Кременчуком автомобіль збив пішохода. Травмованого госпіталізували.