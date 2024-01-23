Під Кременчуком автомобіль збив 37-річного пішохода

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Вчора, 22 січня, близько 18.20, у селі Потоки Кременчуцького району сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

За попередньою інформацією слідства, автомобіль Saipa Tiba, яким керував 33-річний чоловік, наїхав на 37-річного пішохода.

Внаслідок ДТП пішохід отримав травми, його госпіталізували.

За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортними засобами, що заподіяло тяжке тілесне ушкодження потерпілому) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що 19 січня, на Полтавщині сталася ДТП, в якій загинув водій автомобіля.