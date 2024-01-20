На Полтавщині сталася смертельна ДТП

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Вчора, 19 січня, близько 20.30, у селі Шарківщина, на вулиці Сергія Зуєнка сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

За попередньою інформацією слідства, автомобіль Chevrolet Aveo злетів у кювет та зіткнувся з деревом.

Внаслідок ДТП 39-річний чоловік та 38-річна жінка отримали травми, обох госпіталізували. Але чоловік помер у лікарні. Тіло загиблого направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

За цим фактом поліція розпочала досудове розслідування за кваліфікуючими ознаками частини 3 статті 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, вчинені в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, якщо вони спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що через несприятливі погодні умови на Кременчуччині зранку сталося кілька ДТП на одному місці.