Зранку під Кременчуком сталося кілька ДТП на одному місці – соцмережі

Сьогодні, 20 січня, через несприятливі погодні умови, у Великій Кохнівці, на вулиці Експресівській (Некрасова) на одному місці сталося вже кілька дорожньо-транспортних пригод. Про це повідомили у соцмережах.
За інформацією Телеграм-каналу «Х.Кременчук», люди намагаються попередити водіїв про слизьку дорогу — але це не дуже допомагає.
Очевидці подзвонили на 102, сказали немає вільних патрулів.
Раніше ми писали, що в області діє посилене чергування механізованих бригад підрядників. Налагоджено зв'язок із громадами, підрозділами ДСНС та поліції, працює цілодобова диспетчерська служба. Цілодобово на зв’язку знаходяться диспетчерські служби, до яких можна звертатися за допомогою: 0674006080 (державні дороги), 0500150233 (місцеві).
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