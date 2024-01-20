Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини

Зранку під Кременчуком сталося кілька ДТП на одному місці – соцмережі

Сьогодні, 11:06 Переглядів: 394

 

Люди намагаються самостійно попередити водіїв про слизьку дорогу

Сьогодні, 20 січня, через несприятливі погодні умови, у Великій Кохнівці, на вулиці Експресівській (Некрасова) на одному місці сталося вже кілька дорожньо-транспортних пригод. Про це повідомили у соцмережах.

За інформацією Телеграм-каналу «Х.Кременчук», люди намагаються попередити водіїв про слизьку дорогу — але це не дуже допомагає.

Очевидці подзвонили на 102, сказали немає вільних патрулів.

– Потім через 500 метрів стали патрульні й почали зупиняти фури для перевірки документів. Підійшли до них, а вони кажуть, що ожеледиця, ми не оформлюємо і поїхали звідти подалі, – йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали, що в області діє посилене чергування механізованих бригад підрядників. Налагоджено зв'язок із громадами, підрозділами ДСНС та поліції, працює цілодобова диспетчерська служба. Цілодобово на зв’язку знаходяться диспетчерські служби, до яких можна звертатися за допомогою: 0674006080 (державні дороги), 0500150233 (місцеві).


0
Автор: Дарія Згура Джерело відео: Телееграм-канал Х.Кременчук
Теги: ДТП ожеледиця Велика Кохнівка Кременчуцький район
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 2 від 11 січня 2024)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 1 від 5 січня 2024

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 52 від 28 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 51 від 21 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх