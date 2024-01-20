Зранку під Кременчуком сталося кілька ДТП на одному місці – соцмережі

Сьогодні, 11:06 Переглядів: 394

Сьогодні, 20 січня, через несприятливі погодні умови, у Великій Кохнівці, на вулиці Експресівській (Некрасова) на одному місці сталося вже кілька дорожньо-транспортних пригод. Про це повідомили у соцмережах.

За інформацією Телеграм-каналу «Х.Кременчук», люди намагаються попередити водіїв про слизьку дорогу — але це не дуже допомагає.

Очевидці подзвонили на 102, сказали немає вільних патрулів.