На Полтавщині поліція вилучила у 51-річного чоловіка гранату та запал до неї – поліція

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Чоловікові загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі

18 січня, близько 11.00, у селищі Котельва, на вулиці Полтавській шлях поліціянти виявили в автомобілі ВАЗ корпус гранати Ф-1 та запал до неї. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Автомобілем керував місцевий 51-річний чоловік.

За цим фактом поліція розпочала досудове розслідування за частиною 1 статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

У рамках кримінального провадження слідчі встановлюють джерело походження та мету зберігання боєприпасу.

Чоловікові загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що минулого тижня Поліція вилучила гранату, зброю та набої до неї у двох кременчужан. Чоловікам загрожує до 7 років позбавлення волі.