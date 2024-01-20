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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині поліція вилучила у 51-річного чоловіка гранату та запал до неї – поліція

Сьогодні, 12:06 Переглядів: 75

 

Чоловікові загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі

18 січня, близько 11.00, у селищі Котельва, на вулиці Полтавській шлях поліціянти виявили в автомобілі ВАЗ корпус гранати Ф-1 та запал до неї. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Автомобілем керував місцевий 51-річний чоловік.

 

За цим фактом поліція розпочала досудове розслідування за частиною 1 статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

У рамках кримінального провадження слідчі встановлюють джерело походження та мету зберігання боєприпасу.

Чоловікові загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що минулого тижня Поліція вилучила гранату, зброю та набої до неї у двох кременчужан. Чоловікам загрожує до 7 років позбавлення волі.

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Автор: Дарія Згура
Теги: граната Полтавщина
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