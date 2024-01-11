Поліція вилучила у двох кременчужан гранату, зброю та набої до неї

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Чоловікам загрожує до 7 років позбавлення волі

Поліція вилучила у кременчужан зброю та боєприпаси. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Відомо, що у 42-річного чоловіка виявили гранату. А у 39-річного — травматичну зброю та набої до неї. Вилучені предмети направили на експертні дослідження. Слідчі встановлюють походження та мету зберігання боєприпасу й зброї.

За цими фактами поліція розпочала досудове розслідування за ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Чоловікам загрожує до 7 років позбавлення волі.

— За добровільну здачу зброї відсутня кримінальна відповідальність, — наголошує поліція.

Нагадаємо, що 8 січня у Миргороді поліція прибула на виклик для припинення домашнього насильства, а натомість вилучила у кривдника кілька десятків набоїв.



