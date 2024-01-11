Микола Корецький
До дня Святого Миколи Чудотворця ми разом з волонтерами провели для діточок свято радості і добра
Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини, Полтавщина

У Полтаві біля 9-поверхівки знайшли мертвим 61-річного чоловіка

Сьогодні, 13:41 Переглядів: 274

 

Тіло чоловіка направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті

Сьогодні, 11 січня, близько 6.00 на вулиці Залізній у Полтаві, біля 9-поверхового будинку перехожі знайшли мертвого 61-річного мешканця будинку. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Тіло чоловіка направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

За цим фактом поліцією вирішується питання про відкриття провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що 17 грудня у Кременчуці з 4 поверху багатоповерхівки випала місцева 55-річна жінка. Травмовану госпіталізували, згодом вона померла у лікарні.

0
Автор: Дарія Згура
Теги: смерть тіло будинок багатоповерхівка Полтава
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 52 від 28 грудня 2023)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 51 від 21 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 50 від 14 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 49 від 7 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх