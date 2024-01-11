У Полтаві біля 9-поверхівки знайшли мертвим 61-річного чоловіка

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Тіло чоловіка направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті

Сьогодні, 11 січня, близько 6.00 на вулиці Залізній у Полтаві, біля 9-поверхового будинку перехожі знайшли мертвого 61-річного мешканця будинку. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Тіло чоловіка направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

За цим фактом поліцією вирішується питання про відкриття провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що 17 грудня у Кременчуці з 4 поверху багатоповерхівки випала місцева 55-річна жінка. Травмовану госпіталізували, згодом вона померла у лікарні.