У Кременчуці жінка випала з 4 поверху і померла

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Вчора, 17 грудня, близько 19.40, на вулиці Університетській, у Кременчуці з 4 поверху багатоповерхівки випала місцева 55-річна жінка. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцького райуправління поліції.

Травмовану госпіталізували, згодом вона померла в лікарні. Тіло загиблої направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

За цим фактом розпочала розслідування за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що 1 грудня на кварталі 278 з вікна 4 поверху випала 6-річна дитина.